Juventus, Paratici: “Kulusevski unico colpo di mercato, Rabiot crescerà. Emre Can? Vi dico la mia”

La Juventus ha chiuso la sessione di mercato invernale.

I bianconeri hanno piazzato il colpo Dejan Kulusevski che però sarà a disposizione di Maurizio Sarri dalla prossima estate. Il club piemontese ha ammesso, attraverso le parole dello Chief Football Officer Fabio Paratici ai microfoni di Sky, di non avere più intenzione di agire sul calciomercato.

“Abbiamo concluso per quanto riguarda la campagna acquisti di gennaio, quello di Kulusevski è stato l’unico colpo di questa sessione di mercato. Avremmo voluto prenderlo già da ora, ma al momento in cui è iniziata la trattativa i patti erano stati chiari con il Parma che ha chiesto di poter contare sul ragazzo fino al termine della stagione. Emre Can? Ci sono diverse voci riguardo a un suo possibile addio, vi posso solo dire che rimarrà al 100% con noi. Rabiot? Ricordiamoci che nel momento in cui è arrivato in bianconero aveva dietro un periodo di inattività che durava da otto mesi, è un ottimo calciatore e abbiamo tanta fiducia nella sua crescita”.