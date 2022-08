Juventus-Paredes, Galtier in conferenza stampa: “Raggiunto accordo con i bianconeri”

E' sempre più vicino il passaggio di Leandro Paredes alla corte di Allegri. Il calciatore, che ha raggiunto l'accordo con i bianconeri, non farà parte del gruppo del PSG che affronterà domani il Tolosa. Ad annunciare l'imminente approdo alla Juventus dell'ex Roma è Christophe Galtier in conferenza stampa:

"Paredes non farà parte del gruppo. Ci ho parlato dopo l'allenamento. Ha trovato un accordo con la Juventus. La testa è altrove, anche se mancano le intese tra i club. Ho preso la decisione di non inserirlo nel gruppo per il Tolosa al fine di non avere un calciatore che potrebbe lasciare il club 24 ore dopo".