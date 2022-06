Juventus, nuovi contatti con l’entourage di Di Maria: ottimismo sulla fumata bianca

In casa Juventus cresce sempre di più la fiducia per il colpo dell'estate: Angel Di Maria, obiettivo numero uno del club bianconero in vista della prossima stagione. Proseguono i contatti tra l'entourage dell'argentino e la "Vecchia Signora", decisa ad assicurarsi le prestazioni del brillante attaccante, in uscita dal PSG dopo 7 stagioni. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport il giocatore starebbe riflettendo sulla sua nuova destinazione, ma filtrerebbe comunque ottimismo sulla possibile fumata bianca, con il contratto che sarebbe già pronto da 7 milioni netti a stagione più bonus.