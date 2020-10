Juventus-Napoli, stop al campionato vicino? Previsto vertice Spadafora, Gravina e Dal Pino. I dettagli

Giornata importante per il mondo del calcio.

Non si spengono i riflettori su Juventus-Napoli dopo la decisione dell’ASL Campania di bloccare il viaggio degli azzurri alla volta di Torino, impedendo così alla squadra di disputare la sfida di ieri sera all’Allianz Stadium. Un precedente che, adesso, fa tremare tutta la Serie A. Il regolamento stilato dalla Federcalcio relativo alla gestione dei casi Covid nelle squadre, infatti, non prevederebbe attualmente un ruolo vero e proprio per l’ASL territoriale. Dettaglio non da poco che, in caso di nuovi casi di positività nelle squadre, potrebbe mandare il tilt i campionati con un numero sempre maggiore di partite rinviate. Motivo per il quale, proprio nel pomeriggio, si terrà un vertice tra il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino e il presidente della FIGC Gabrile Gravina. L’obiettivo del summit che si svolgerà tra poche ore è quello di discutere di un nuovo protocollo, definendo il ruolo dell’ASL territoriale, che possa scongiurare un nuovo stop dei campionati.