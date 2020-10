Juventus-Napoli, le ultime dall’Allianz Stadium: la FIGC dice no al rinvio, Pirlo annuncia la formazione

Juventus-Napoli sempre più nel caos.

Si arricchisce con dettagli sempre più incredibile la clamorosa vicenda legata a Juventus-Napoli. Dopo che la ASL Campania ha bloccato la partenza degli azzurri verso Torino a seguito dei casi di positività riscontrati in settimana nel club, in queste ore, è seguito un lungo botta e risposta tra i vertici della società partenopea – che chiedevano il rinvio della gara – e la Lega Calcio: decisa a confermare il match in programma questa sera all’Allianz Stadium. Nella giornata di ieri, i bianconeri, hanno fatto sapere che scenderanno regolarmente in campo nonostante l’assenza – forzata – del Napoli.

In attesa dell’evolversi della situazione, la Juventus, arrivata nel proprio impianto sportivo proprio pochi istanti fa, ha reso nota la propria formazione ufficiale.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Kulusevski, Arthur, Bentancur, Cuadrado; Ramsey; Dybala, Ronaldo

