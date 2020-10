Juventus-Napoli, la decisione del giudice sportivo: 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione per gli azzurri

Si è espresso oggi il Giudice Sportivo sul mancato svolgimento della sfida tra Juventus e Napoli dello scorso 4 ottobre, decidendo per la sconfitta dei campani per 3-0 a tavolino.

Ma oltre al danno anche la beffa, infatti il club di Aurelio De Laurentiis è stato anche sanzionato con un punto di penalizzazione in classifica.

In ogni caso, all’interno del comunicato, con la decisione, è stato specificato come sia preclusa a quest’organo “ogni valutazione sulla legittimità (e ancor più ogni eventuale forma di disapplicazione) di atti e provvedimenti, in qualunque forma adottati, delle Autorità sanitarie e territoriali, nonché delle Autorità regionali, posti in essere a tutela della salute di singoli o della collettività“.

Il Napoli ha già fatto sapere che non ci sta, con la società che opporrà ricorso a questa decisione.