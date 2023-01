Juventus, motivazioni della penalizzazione: “Illecito grave, ripetuto e prolungato”

Attraverso il sito della Figc, sono state rese note le motivazioni della sentenza della Corte d'Appello federale che hanno portato alla penalizzazione di 15 punti in classifica per la Juventus nel processo relativo alle plusvalenze fittizie.

"La Juventus ha commesso un illecito disciplinare sportivo, tenuto conto della gravità e della natura ripetuta e prolungata della violazione ", si legge nelle motivazioni riportate dal sito della Figc. Secondo la Corte d’Appello federale il processo plusvalenze è stato riaperto davanti a nuovi fatti emersi: "Di fronte ad un quadro dei fatti radicalmente diverso per l'impressionante mole di document i giunti dalla Procura della Repubblica di Torino che ha evidenziato l'intenzionalità sottostante all'alterazione delle operazioni di trasferimento e dei relativi valori ".

"Il fatto nuovo che prima non era noto è proprio l’avvenuto disvelamento della intenzionalità sottostante all’alterazione delle operazioni di trasferimento e dei relativi valori. Il fatto nuovo è l’assenza di un qualunque metodo di valutazione delle operazioni di scambio e, invece, la presenza di un sistema fraudolento in partenza (quanto meno sul piano sportivo) che la Corte federale non aveva potuto conoscere e alla luce del quale la decisione deve essere diversa da quella qui revocata. Un quadro fattuale - quello appena citato - dimostrato dalle numerose dichiarazioni (derivanti dalle intercettazioni), dai documenti e dai manoscritti di provenienza interna alla FC Juventus S.p.A. e che hanno tutti una 'natura essenzialmente confessoria'".