Juventus, il ministro Abodi: “Nello sport si muore e si rinasce, vedi il Palermo”

Andrea Abodi , ministro dello Sport, ha risposto ad alcune domande poste dai giornalisti presso il Transatlantico alla Camera soffermandosi inevitabilmente sul "terremoto" in casa Juventus . Queste le sue dichiarazioni riprese da calcioefinanza:

“Mi trovo in mezzo tra la procura e la procura federale, non è che arrivo io e dico chi è colpevole e chi no però la cosa bella dello sport è che si può morire e poi rinascere. Se bisogna fare un’autopsia ricordo che è successo a tante squadre: è successo al Napoli, al Palermo, la stessa Juve. A costo di essere considerato un pericoloso sognatore credo che debba arrivare il momento della chiarezza e della responsabilità”.