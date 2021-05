Juventus-Milan, ansia per Ibrahimovic. Pioli: “Aveva già il ginocchio dolente, ma non voleva mancare”

Momenti di ansia per Zlatan Ibrahimovic.

Ha dovuto abbandonare il campo a metà del secondo tempo – costringendo il Milan ad un cambio forzato, Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, durante la sfida dell’Allianz Stadium, ha subìto un infortunio al ginocchio che lo ha portato a lasciare anzitempo il terreno di gioco. Al suo posto Ante Rebic. Episodio che ha tenuto a lungo i tifosi rossoneri con il fiato sospeso, in ansia per le condizioni dell’ex PSG. A soffermarsi sull’argomento nel post-gara, anche il tecnico del Milan Stefano Pioli, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” per fare chiarezza sull’accaduto.

“Zlatan non era al 100%, ha fatto mezzo allenamento con noi venerdì. Non voleva mancare. Aveva un ginocchio un po’ dolente, speriamo che non sia niente di grave. Valuteremo la sua situazione nei prossimi giorni”.