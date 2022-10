Juventus, Maifredi: “Facile dare addosso ad Allegri, la verità è un’altra…”

Inizio di stagione in salita per la Juventus di Massimiliano Allegri che, dopo la sconfitta contro il Milan di Stefano Pioli, si ritrova dopo nove partite di campionato con soli 13 punti in classifica , un bottino fin troppo magro per una squadra con ambizioni di vertice. A margine dell' ultimo pesantissimo ko subito dalla formazione torinese in Champions league contro il Maccabi Haifa, la panchina le tecnico livornese non pare essere così solida, al netto delle dichiarazioni di prassi da parte della dirigenza del club. Nel corso di un'intervista concessa a BianconeraNews.it, l'ex allenatore di Bologna e Juventus, Gigi Maifredi, ha parlato della crisi di risultati che la compagine piemontese sta vivendo .Di seguito le dichiarazioni.