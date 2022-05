Juventus, Locatelli saluta Chiellini e Dybala: “Europeo e il sinistro della Joya…”

Juventus-Lazio sarà l'ultima partita allo Stadium per Chiellini e Dybala. Il centrocampista bianconero Locatelli li saluta così

Manuel Locatelli , centrocampista della Juventus , ha pubblicato sul proprio profilo Instagram due post in cui manda i propri saluti a due calciatori importanti negli ultimi anni di storia bianconera che giocheranno la loro ultima partita tra le mura amiche contro la Lazio. Il primo post è per Chiellini :

"Giorgione... Amico mio... Grazie, grazie veramente di cuore. Io so e te l’ho detto anche l’altro giorno che insieme abbiamo vissuto qualcosa di incredibile a Wembley. Sei stato la mia forza quando sbagliai il rigore e sei stato il primo che ho abbracciato appena abbiamo vinto. Quelle emozioni rimarranno sempre dentro di noi. Poi sono arrivato alla Juve e sei stato il primo che ho abbracciato. Avrei davvero tante cose da dirti ma ti posso dire che ho cercato di guardare ogni tuo singolo gesto quest’anno. Sei un esempio per me e sono onorato di aver giocato insieme a te. Ti voglio bene Capitano. Sei una leggenda. Grazie di cuore".