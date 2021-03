Juventus-Lazio, Inzaghi: “Tante defezioni, servirà la partita perfetta. Immobile? Ho una cosa da dirgli”

La partita di domani sta arrivando nel momento giusto

Queste le parole di Simone Inzaghi, intervenuto nella canonica conferenza stampa della vigilia del match tra Lazio e Juventus. Il tecnico della compagine biancoceleste ha trattato diversi temi ai microfoni della stampa presente, ribadendo quanto questo appuntamento rappresenti un passaggio chiave per gli obiettivi stagionali della sua squadra. In primissimo luogo Inzaghi ha spiegato le ostilità che, un match del genere, probabilmente presenterà ai capitolini, che arriveranno all’Allianz Stadium con qualche indisponibilità di troppo. Ecco le parole dell’allenatore della Lazio:“Le due squadre avranno entrambe delle defezioni. La gara avrà una grande importanza dopo una sconfitta inaspettata a Bologna. Dovremo fare la partita perfetta. Da tanti anni, quando affrontiamo la Juventus vanno in scena partite molto belle. A Torino serve una partita perfetta. Si tratta di una gara molto difficile, ma ce la siamo sempre giocata nel modo giusto. Non voglio che gli episodi compromettano la prova dei ragazzi, chiedo questo alla mia squadra”.

GLI INFORTUNI

“Abbiamo provato alcune alternative in questi ultimi giorni. In difesa abbiamo problematiche oggettive: Lazzari, Radu e Luiz Felipe non ci saranno. Ho ancora un giorno di tempo, poi prenderò le mie decisioni”.

IL CAMMINO IN CHAMPIONS LEAGUE

“Sapevamo sin dall’inizio dell’anno che ci sarebbero state tante rivali per la qualificazione alla Champions. Abbiamo perso punti all’inizio, poi abbiamo recuperato”.

LO STATUS DI IMMOBILE

“Era dispiaciuto dopo la gara di Bologna, si sentiva in colpa per il rigore sbagliato: non si deve abbattere, sta lavorando bene”.

IL RINVIO DI LAZIO-TORINO

“Non ci sono problemi con il rinnovo contrattuale: c’è grande sintonia con Lotito. LazioTorino? Le Società coinvolte si sono espresse, spero solo venga fatta chiarezza al più presto”.