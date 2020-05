Juventus, l’agente di Bernardeschi fa chiarezza: “Tutto sul suo futuro. Lui al Milan? Rispondo così”

Federico Bernardeschi non lascerà la Juventus.

Gli indizi erano tanti, forse troppi, per potere ipotizzare un futuro ancora in bianconero. Nonostante lo scarso impiego in squadra, Federico Bernardeschi, non sembra tuttavia intenzionato ad abbandonare il progetto della Juventus. Contrariamente a quanto raccontavano i recenti rumors di mercato, l’ex Fiorentina, proseguirà la sua avventura torinese. A darne conferma, durante un’intervista concessa ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”, è lo stesso agente del calciatore, Beppe Bozzo.

“Federico è contento alla Juve. Si parla di lui altrove? No, vuol restare bianconero. Mi spiace che i tifosi lo fischino, Sarri e la società lo hanno sempre difeso. Mi fa piacere perché Fede nel ruolo naturale di esterno ha sempre dato il meglio. Non a caso è titolare in Nazionale. Poi è generoso e si è adattato in altre zone. Milan? Federico non si muove“.