Juventus, Kulusevski si presenta: “Qui per migliorarmi, pronto a dare il massimo. Ronaldo? Per me come benzina”

Dejan Kulusevski si presenta.

Scalpita il neo acquisto della Juventus Dejan Kulusevski che, direttamente dalla sala stampa dell’Allianz Stadium, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Approdato a Torino dopo essere stato acquistato dai bianconeri a gennaio – ma rimasto in prestito al Parma, lo svedese, ha espresso tutto il suo entusiasmo per l’inizio della sua nuova avventura in bianconero.

“Sono fortunato a essere qui, in questo momento sono il ragazzo più felice del mondo e non vedo l’ora di dare il mio massimo. Sono molto contento del fatto che finalmente si giochi e sono pronto a farlo già domenica se il mister deciderà di schierarmi. Io non vedo l’ora di giocare. Ho scelto la Juve per migliorare in campo e fuori. Ogni giorno voglio diventare più forte del giorno prima. Sono qui per aiutare i compagni, vincere le partite e fare contenta tutta la città. E’ una fortuna per me essere qui. Io non voglio vincere solo il campionato, io voglio vincere ogni partitella in allenamento”.

Kulusevski, si è poi soffermato sul compagno di squadra Cristiano Ronaldo: “Cristiano è fantastico, sono molto fortunato a poter imparare da lui. E’ molto simpatico, parla con tutti anche di argomenti lontani dal campo. Quando dice qualcosa è come se fosse benzina per me, lui mi aiuta a fare meglio di quello che faccio. Sono molto, molto fortunato per il fatto di poter giocare con lui, spero di aiutarlo”.