Juventus: guariti due giocatori dal Covid-19. La nota del club

Buone notizie per la Juventus.

Può tirare un sospiro di sollievo il club bianconero. Attraverso una nota ufficiale diramata proprio pochi istanti fa, la Vecchia Signora ha reso pubblica la notizia relativa alla guarigione da Covid-19 di due dei suoi tesserati, che solo qualche settimane fa erano risultati positivi al tampone per il Coronavirus a cui erano stati – come da prassi – sottoposti. Si tratta di Blaise Matuidi e Daniele Rugani.

“Daniele Rugani e Blaise Matuidi hanno effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo. I giocatori sono pertanto guariti e non sono più sottoposti al regime di isolamento domiciliare”.