Juventus, Emre Can punta ancora il dito contro Sarri: “Vissuto momenti difficili, non mi ha mai dato una possibilità”

Emre Can-Sarri, un amore mai sbocciato.

Un rapporto difficile, mai davvero decollato, quello tra il tecnico della Juventus Maurizio Sarri e il mediano classe ’94 Emre Can: oggi rinato in Bundesliga dopo il passaggio a gennaio al Borussia Dortmund. Malgrado l’avventura alla Juventus sia rimasta nel cuore del tedesco, la parentesi Sarri sembra ancora non essere andata giù ad Emre Can, intervenuto ai microfoni di “Bild” per ripercorrere la sua avventar in bianconero.

“Sarri non mi ha mai dato una possibilità, ho vissuto momenti davvero difficili. Ero un giocatore importante di una squadra che l’anno prima aveva vinto lo scudetto e giocava bene in Champions. Ad ogni modo, la Juve resta un bellissimo capitolo della mia carriera”.