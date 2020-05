Juventus, Dybala: “Scoperto lo yoga, ma adesso ho bisogno di tornare a fare gol. Questa non è una vacanza”

L’impazienza cresce.

Come un leone in gabbia, Paulo Dybala, scalpita in attesa di conoscere il destino dei campionati. L’astinenza dal calcio si fa sempre più pressante e la stella bianconera, ancora positivo dopo 40 giorni, già non vede l’ora di tornare in campo non appena l’emergenza Coronavirus sarà finalmente rientrata. A confessarlo è lo stesso argentino durante una videochat diffusa da Adidas.

“Non avrei mai pensato che il calcio potesse mancarmi così tanto, mi manca giocare e fare allenamenti. Ho bisogno di tornare a giocare, di vedere i miei compagni, di toccare la palla. Sento il bisogno di mettermi gli scarpini, correre e fare gol. Non sappiamo ancora quando potremo tornare a giocare, non è come una vacanza, mi alleno a casa ma non è lo stesso. Rimanere isolati a casa per molto tempo porta inevitabilmente a provare e a scoprire nuove cose. Per fare un esempio ho provato la yoga e mi sono appassionato. Ho capito che mi aiuta davvero molto”.