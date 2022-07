Juventus, Di Maria: “Mi hanno corteggiato per 40 giorni, ho tardato io a rispondere”

"Una squadra importante come la Juve, se insiste per 40 giorni, poi diventa difficile dire di no. Mi hanno aspettato quando è finito il campionato francese, quando ero impegnato in Nazionale e poi ho tardato io un po' a rispondere solo per questioni familiari, volevo stare un po' in vacanza per poi dedicarmi a questa nuova avventura. Io sono lo stesso di sempre: quello elettrico, quello che vuole vincere sempre e a cui non piace perdere, questo è il Di Maria che arriva alla Juve. Cercherò di vincere lo Scudetto e tutto quello che è possibile vincere, alla nazionale argentina penserò più avanti. La posizione che amo di più è quella di attaccante destro per potermi inserire e tirare di sinistro, ma dipenderà dall'allenatore, è lui che decide"