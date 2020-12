Juventus, Danilo:” Yoga, videogames e libri, vi dico tutto. Dybala top alla Playstation 5 “

PIl jolly difensivo brasiliano in forza alla Juventus, Danilo, si racconta ai tifosi bianconeri e ad i suoi followers attraverso il proprio canale Instagram. ” Mi piace sempre essere attivo. Di solito leggo, guardo dei video, a volte faccio yoga… Sono queste le cose che mi piace fare quando non mi alleno”. L’ex Manchester City si sofferma inoltre sul proprio rapporto con i videogame non proprio tra i suoi passatempi preferiti: “Non voglio giocarci. Ci ho provato diverse volte, ma la verità è che sono davvero scarso. I videogiochi non hanno fatto parte della mia infanzia. Io arrivo da una famiglia umile, i miei giochi erano il calcio in strada e altre cose con i bambini del quartiere. Ci sono dei momenti in cui mi dico che da ora vorrei iniziare. A volte mi piace, ci ho provato, ma sono proprio scarso. Nei videogiochi di calcio sono il peggiore. È una rovina, se mi chiedono di giocare a calcio coi videogame io non gioco”. “Ora sto leggendo il mio primo libro in italiano che si intitola “Fatti il Letto”. È la storia di un ex-militare, dagli albori in cui studiava per diventare uno dei più grandi militari nella sua base. Il libro è incentrato sulla tematica motivazionale, su quello che ha dovuto fare e che può essere fatto un una struttura militare, ma anche nella vita privata di ognuno. L’autore ci spiega che bisogna concentrarsi in primis su cose che non sembrano essere così importanti come, appunto, rifarsi il letto”. Mentalità, spirito di sacrificio e senso della disciplina sono gli elementi chiave che hanno consentito a Danilo di raggiungere i livelli di rendimento attuali in uno dei club più prestigiosi del panorama calcistico internazionale.