Juventus, Chiellini torna sull’addio: “Dato tutto, mia esperienza era al capolinea”

Nuova avventura per Giorgio Chiellini dopo l'addio alla Juventus. L’ex difensore, conclusa la sua esperienza in bianconero, è ripartito dai Los Angeles FC. Proprio il difensore, a poche settimane dal suo trasferimento in MLS, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport" in cui ha ripercorso il suo addio alla "Vecchia Signora" soffermandosi poi sul suo approdo nel calcio americano.