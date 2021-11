Juventus, caso plusvalenze: ecco le 42 operazioni sospette, c’è anche Brunori

La Procura di Torino ha aperto un’inchiesta ipotizzando il falso in bilancio e false fatturazioni per la Juventus

Scambi di calciatori con grosse valutazioni, spesso senza che ci fosse effettivo passaggio di denaro. Due anni di plusvalenze , tra il 2019 e il 2021 e 62 trasferimenti sono finiti sotto la lente della Covisoc e successivamente sul tavolo della Procura di Torino. E' stata una verifica ispettiva sulle società quotate in Borsa da parte della Consob a provocare la decisione della procura federale guidata da Giuseppe Chiné .

Nella tarda serata di ieri, la notizia della perquisizione da parte della Guardia di Finanza, nelle sedi di Torino e Milano della Juventus in relazione all'inchiesta avviata per il presunto reato di falso in bilancio. Delle62 operazioni di mercato coinvolte, ben 42 vedrebbero protagonista il club bianconero.