Juventus, Buffon: “Coppa Italia la chiusura di un cerchio, tutto sul mio futuro. Addio? Ecco cosa mi ha spinto a lasciare”

Buffon torna sul suo addio alla Juventus.

Dà l’ultimo saluto alla “Vecchia Signora” e lo fa rilasciando una lunga intervista a “JTV”, la storica bandiera bianconera Gianluigi Buffon. Il portiere, ai microfoni ufficiali del club, ha ripercorso i momenti più belli e più brutti sua carriera volgendo infine uno sguardo al futuro.

“Oggi sono felicissimo, posso anche smettere. Penso di aver fatto abbastanza in carriera. Quello che conta è il discorso esistenziale e io sono un persona che sa di dover migliorare ancora alcune cose. Ma sono contento di come sono venuto fuori come uomo in questi 20 anni. Momento più felice? A Trieste. Quando abbiamo vinto il primo scudetto con Conte. Era la chiusura di un cerchio. Dava forza alle scelte che avevo fatto come giocatore nel 2006, rimanendo anche in Serie B. Il più triste? A Cardiff, nella finale di Champions persa malamente contro il Real Madrid”.

Sul suo addio: “Mi hanno disturbato i commenti sul mio impiego contro il Barcellona: ‘Gioca Buffon perché è amico di Pirlo’. Regali non ne voglio, sentire che qualcuno dubitava mi ha spinto a lasciare la Juve. È comunque normale, perché la gente ha anche bisogno di vedere giocatori nuovi e situazioni nuove”, le dichiarazioni dell’esperto portiere in scadenza di contratto coi bianconeri.

Sul futuro: “Ho bisogno di staccare. Da maggio abbiamo giocato ogni tre giorni. Sono più rincoglionito del solito. Voglio riposare e mettere nel mio serbatoio energie nuove. Qualsiasi tipo di scelta, non voglio pentirmi e voglio farla con serenità e convinzione”.