Juventus, Brambati: “Crisi bianconera merito di Allegri. Inter superiore a loro”

"La scivolata va fatta ad Allegri, perché penso che questa crisi della Juventus sia in buona parte merito suo, se così possiamo dire. Mi aspettavo da un allenatore di esperienza come lui che non cadesse in errori marchiani. Credo che da Empoli non ne ha più azzeccata una come scelta dello schieramento in campo. Ha il vantaggio di giocare una formazione a settimana e ha il vantaggio di schierare sempre lo stesso 11. Al netto del non gioco, che è ormai una sua peculiarità ma che gli ha permesso di rimanere attaccato all'Inter, questa squadra non è all'altezza dell'Inter per tanti fattori. Però da lui mi aspettavo l'esperienza. E' abituato a stare da quelle parti, però questa volta non si può non vedere quanti errori ha fatto da Empoli in poi. Vedi Milik al posto di Yildiz nella prima partita, scombinando certe gerarchie, tenere in panchina Danilo per preservarlo con l'Inter, fino a spostare la gerarchia nei confronti di Alex Sandro, che ha dimostrato più di una volta che è un giocatore che non ha più niente da dire alla Juve e soprattutto in quel ruolo. Ha ottenuto risultati con Rugani, non capisco perché abbia cambiato idea. Va bene con l'Inter che ha meritato di vincere, però con Empoli e Udinese perdere 5 punti...hai perso 8 punti se ci mettiamo dentro anche il Sassuolo, tutte squadre pericolanti. I campionati non li decidono i big match ma le sfide con le altre. Allegri non si attacca mai agli arbitri e questo mi piace ma non ammetta mai una colpa. E questo non va. E' stato voluto Alcaraz, descritto come il nuovo Vidal, lo metti 5 minuti contro l'Inter e poi basta. Per me la sua avventura alla Juve sta per finire. Dalla partita di Empoli, guardando la postura dei giocatori, si è spenta qualcosa. E' venuta meno la carica, la compattezza, l'autostima. E l'Inter gli ha dato una grande spallata. Per me Allegri ha finito e Giuntoli se n'è accorto".