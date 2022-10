Juventus-Bologna, Allegri: “Ultima settimana disastrosa. Stasera sarà difficile”

"L'ultima settimana è stata disastrosa, per colpa nostra e per episodi sfavorevoli. Dobbiamo riprendere un cammino importante. Tutti dobbiamo fare meglio, perché siamo indietro in campionato e abbiamo perso due partite in Champions. Stasera sarà difficile, contro un Bologna che corre e pressa: non dovremo strafare. Abbiamo rientri importanti come Locatelli, Rabiot e Alex Sandro. Paredes ha giocato tanto, è stato in Nazionale e stasera sarà un ottimo cambio come Cuadrado. Milik? Sa giocare a calcio e può aiutare anche Vlahovic".