Juventus, Bentancur è guarito dal Covid-19: sarà disponibile per la sfida contro il Benevento

Rodrigo Bentancur è guarito dal Covid.

Buone notizie per la Juventus, che recupera Rodrigo Bentancur: risultato positivo ad inizio marzo. Il calciatore, già aggregatosi al resto della squadra, sarà quindi arruolabile per la partita contro il Benevento in programma domenica pomeriggio. A darne notizia è il club bianconero tramite un comunicato ufficiale diramato attraverso i propri canali.

“Rodrigo Bentancur – si legge sul sito ufficiale della Juventus – ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore, pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento, si è unito oggi alla squadra presso il JTC”.