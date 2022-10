Juventus, Allegri: “Milan? Domani più difficile del solito, sarà test di personalità”

Le parole del tecnico della Juventus alla vigilia della sfida contro il Milan

Mediagol ⚽️

E' tutto pronto per Milan-Juventus, match valido per la nona giornata di Serie A, in programma domani alle 18:00 allo stadio "San Siro". Una sfida dal sapore particolare che darà la possibilità ai bianconeri di trovare conferme dopo la vittoria casalinga contro il Bologna. Intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia, il tecnico Massimiliano Allegri, ha presentato l'impegno che tra poco più di ventiquattro ore attenderà i suoi.

“Come sempre, è comunque Milan-Juventus, giochiamo contro i campioni d’Italia e sarà più difficile del solito perché vengono da una brutta sconfitta. Fattore trasferta? Per ora non abbiamo ancora vinto, magari sarà domani la prima volta. In questo momento pensare agli scontri diretti… Bisogna solo fare risultati, siamo indietro. Giochiamo la partita domani e vediamo se abbiamo portato dei punti. Domani test di personalità? Se riuscimmo a fare risultato l'avremo superato. Magari se facciamo una buona prestazione e non abbiamo il risultato il test non lo superiamo".

Su Milik e Bonucci: “Bonucci rientrerà. Milik sta molto meglio, ci sono ancora 24 ore e dovrebbe essere a disposizione per poter giocare. Domani la squadra sicuramente farà una grande partita. Poi giochiamo contro una grande squadra, questo va detto".

Sulle accortezze da adottare: "Per evitare situazioni in campo aperto dovremo essere bravi a non concedere ripartenze. Poi il Milan ha anche altri giocatori oltre Leao, dobbiamo fare una bella partita sotto tutti i punti di vista. Milan? Hanno quattro punti in più id noi. A Pioli posso solo fare i complimenti per il lavoro che sta facendo, i numeri stanno tutti dalla sua parte".