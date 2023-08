Juventus, Allegri: “Entusiasmo giusto, ma serve calma. Su Bonucci, Kean e Pogba…”

Giornata di vigilia per la Juventus che, nella giornata di domani, affronterà il Bologna nella gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie A . Un impegno, quello di domani alle 18:30 all'Allianz Stadium" di Torino, presentato in conferenza stampa dal tecnico bianconero Massimiliano Allegri.

“Importante perché è la prima davanti ai nostri tifosi che ci daranno una grossa mano. Siamo in attesa di giocare questa partita, lo stadio sarà pieno e dovremo essere bravi noi a trascinarli giocando una buona partita.C'è stato troppo entusiasmo dopo la prima partita, che va bene ma siamo solo all'inizio. Domani ci sarà una bella prova contro un Bologna che gioca bene, ha giocatori bravi nel reparto offensivo. Col Milan ha creato molto facendo 17 tiri. Se non l'affronti col piglio giusto, facendo un'ottima partita difficilmente la porti a casa. L'entusiasmo è giusto ma ci vuole molta calma. La normalità sarà tornare a vincere più partite possibili e per questo bisognerà continuare a lavorare come stiamo facendo. Con voglia, cercando di migliorare le situazioni di squadra e singole”.