Italia, a tutto Mancini: “Rinnovo? Rispondo così. La mia sulla lotta scudetto. Immobile e Zaniolo…”

Parola a Roberto Mancini.

Diversi sono stati i temi trattati dall’attuale commissario tecnico della Nazionale italiana, intervenuto in conferenza stampa per tracciare un bilancio del suo mandato e dell’anno che sta per concludersi. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Dobbiamo ancora migliorare, ma sicuramente possiamo giocarcela quasi alla pari con le squadre più pronte di noi. Almeno per la Nazionale il 2020 è stato un anno positivo. E la nostra partita in Olanda forse la più significativa, soprattutto per come l’abbiamo affrontata. Nel 2021 giocare così tante gare ad alto livello sarà solo un vantaggio. Possiamo ancora migliorare come tutti i gruppi giovani. Quelli che abbiamo sono così bravi che andrebbe bene anche andare avanti così, ma si può sempre crescere. La speranza di trovare altri giovani, pronti per un futuro più o meno prossimo, c’è sempre: quelli sono sempre graditi. Intanto l’augurio è che tutti quelli che ci sono già possano fare ancora esperienza, da qui all’Europeo”, ha spiegato.

DA CHIELLINI A ZANIOLO – “Giorgio ha solo problemi muscolari, per lui sarà più semplice recuperare in tempo. Niccolò credo abbia ottime chance, perché è giovane: io spero di averli entrambi. Chi mi ha impressionato maggiormente nel 2020? Locatelli. È stato una sorpresa, ha esordito in Olanda è andato sempre meglio”.

BELOTTI, IMMOBILE E NON SOLO – “Il Gallo è uno che lotta, ha caratteristiche che lo aiutano a rendere comunque e infatti sta facendo bene. Ciro sta facendo gol incredibili, spero ne tenga un po’ per marzo e poi per l’Europeo: magari li farà tutti lì, deve stare solo tranquillo perché arriveranno anche con la maglia azzurra. Sensi? Mi piace tantissimo per le sue qualità, spero non abbia più problemi fisici: ha già dato tanto sotto questo punto di vista”.

SERIE A E RINNOVO – “Il campionato è bello, con una ventata di freschezza portata da squadre come Sassuolo, Verona, anche Spezia, che giocano un ottimo calcio. E in alto con molte squadre in pochi punti: tanti giocatori lottano per il vertice, questo per la Nazionale è un vantaggio. Abbiamo sempre cercato di non disturbare i club, cerchiamo di tutelare i giocatori, anche risparmiandogli qualche partita, quando si può. Le cinque sostituzioni mi hanno già dato una mano, ma allargare le rose a 26-27 giocatori mi aiuterebbe molto. Soprattutto a fare le convocazioni… Le favorite? Il Milan sta facendo benissimo, così come Napoli e Roma. La Lazio si sta riprendendo. La Juve resta la più forte, ma l’Inter è quasi allo stesso livello. Il mio rinnovo? Non c’è nessun problema”, ha concluso Mancini.