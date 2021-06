Ipotesi ‘spezzatino’ Serie A, il Sindacato Rai: “Vittoria arrogante del business”

La lunga lettera del Sindacato Rai contro l'ipotesi dello 'spezzatino' della Serie A, portata avanti dalla Lega A

"Lo spezzatino della Serie A è la vittoria arrogante del business sui tifosi e gli appassionati. In tanti si sono riempiti la bocca con slogan come "il calcio è dei tifosi" quando si trattava di bloccare la SuperLega. E oggi? "Video killed the radio star": lo spezzatino imposto dai diritti tv rischia di ammazzare la trasmissione di Radio 1 "Tutto il calcio minuto per minuto", dopo oltre 60 anni di storia.