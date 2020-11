Inter-Real Madrid, Zidane conta i Blancos: Ramos out in Champions League, ma a San Siro…

Si avvicina il giorno di Inter-Real Madrid.

La sfida di Champions League tra nerazzurri e Blancos, in programma a “San Siro” il 25 novembre alle ore 21.00, inizia ad entrare nel vivo. Il Real Madrid guidato dal tecnico francese Zinedine Zidane, con ogni probabilità, dovrà fare a meno del difensore e capitano del club spagnolo Sergio Ramos. Il centrale della nazionale iberica infatti, si è fermato a causa di un infortunio muscolare durante il match contro la Germania in Nations League, terminato con il risultato finale di 6-0 per la Roja. I Blancos, intanto, recuperano due calciatori che potranno dare il loro prezioso apporto alla causa di Benzema e compagni: contro l’Inter di Antonio Conte potrebbero rivedersi il belga Eden Hazard ed Eder Militao. Così come riporta Deportes COPE, i due calciatori hanno preso parte all’allenamento pomeridiano nella giornata odierna. Infine, anche il centrocampista Casemiro sarà a disposizione di Zidane grazie alla negatività al tampone anti-Covid.

