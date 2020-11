Inter-Real Madrid, Handanovic: “Situazione complicata, ma la speranza è l’ultima a morire”

“Giornata e situazione molto complicata ma la speranza è l’ultima a morire. Sapevamo che il girone era davvero difficile ma noi possiamo certamente starci, aldilà di oggi. Dalle parole bisogna passare ai fatti concreti, il campo non mente e decide chi passa e chi, infine, va fuori”.

Sono le parole dell’estremo difensore dell’Inter Samir Handanovic che, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” a margine della sfida, ha commentato il ko rimediato questa sera a “San Siro” della squadra contro il Real Madrid che complica e non poco i piani europei nerazzurri.

“Importante l’esperienza del Real, specialmente quando siamo rimasti con l’uomo in meno per l’espulsione di Arturo. Hanno giocatori di qualità e per loro diventa davvero troppo facile così. Sono una squadra brava a girare il pallone e così noi abbiamo girato a vuoto, permettendogli il palleggio facile”.