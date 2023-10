Inter-Benfica, Inzaghi: “Complimenti ai ragazzi. Curva strepitosa, gol Thuram..”

L'Inter vince in Champions League contro il Benfica. Partita dominata dai nerazzuri ma vinta solo con il risultato di 1-0 per via dei numerosi miracoli del portiere dei portoghesi Trubin o anche dei legni colpiti dal capitano milanese Lautaro Martinez. La società di Zhang prima insieme alla Real Sociedad a quota quattro punti; ospiti reduci dalla seconda sconfitta consecutiva. Al termine del match è intervenuto in conferenza stampa Simone Inzaghi. Di seguito le dichiarazioni alla Mediaset: