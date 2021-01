Inter-Benevento, Conte: “Dzeko, ecco tutta la verità. Mercato? Inutile sollevare fumo, abbiamo le idee chiare”

Giornata di vigilia per l’Inter.

Dopo il derby di Coppa Italia vinto contro il Milan, i nerazzurri sono pronti a tornare in campo per affrontare il Benevento di Pippo Inzaghi. L’obiettivo dei meneghini, adesso, è il riscatto in campionato dopo lo scialbo pareggio a reti bianche maturato a Udine. Lo sa bene Antonio Conte che, intervenuto in conferenza stampa, ha analizzato l’impegno che tra poco più di 24 ore attenderà i suoi.

“Sicuramente stanno facendo molto bene e son contento per Pippo (Inzaghi, ndr). Si sta confermando in Serie A. Inizia il ritorno e chiaramente i punti peseranno per tutti e per tutti gli obiettivi: scudetto, Champions e salvezza. Ci sarà molta più attenzione. L’approccio deve sempre essere lo stesso, in tutte le partite, qualche volta ci riesce sempre. Vero che gli scontri diretti sono fondamentali, ma contro le piccole devi vincerle. In Italia è complicato prendere sempre i tre punti”

Conte si è poi espresso sugli ultimi rumors di mercato, che raccontano di un possibile scambio con la Roma Dzeko-Sanchez: “Io non ho chiesto nulla alla mia proprietà, ho sempre detto che questi sono i giocatori che ci sono e ci saranno fino alla fine del campionato, ma mi piace il fatto che ogni volta passi come un mio capriccio. Quest’anno ho influito poco su tutte le situazioni. Di Dzeko non parlo perché è della Roma, ho rispetto per lui e per il suo club e, soprattutto, i per miei giocatori. La situazione è chiara, i giocatori rimarranno questi a meno che qualcuno non chieda di andare via. Se ci sono situazioni che possono essere affrontate senza esborso economico lo si farà, altrimenti non vedo cambiamenti. Inutile sollevare fumo e creare instabilità. Noi dobbiamo lavorare e stare zitti. Abbiamo accettato tutti i tipi di situazioni che stanno arrivando e non trovo giusto che ne arrivino di altre che possano minare la concentrazione della squadra. Io sono il primo a non volere queste distrazioni. Sanchez? E’ un nostro giocatore, deve rimanere concentrato e a disposizione”.

Il tecnico, infine, non si è voluto sbilanciare in merito alla squalifica di una giornata in Coppa Italia di Lukaku e Ibrahimovic in Coppa Italia: “Non mi interessa, io faccio l’allenatore”