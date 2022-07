Gravina: “Troppo caldo? Niente discussioni, si parte il 13 agosto”

"Negli anni passati abbiamo iniziato il 20 agosto. Alla fine si tratta di iniziare solamente una settimana prima". Lo ha detto Gabriele Gravina , a margine della cerimonia di consegna del premio "Oreste Granillo" a Reggio Calabria. Fra i temi trattati dal presidente della Figc anche l'inizio del nuovo campionato di Serie A 2022-23 . "Nel 1994 per la finale del Mondiale negli Usa tra Italia e Brasile ricordo che a Pasadena c'erano 50 gradi e si giocò regolarmente. Il calcio è anche questo, gli atleti si preparano anche per affrontare condizioni estreme. Non ci sono discussioni. Non è stata una nostra decisione quando iniziare e finire il campionato. Le date vanno rispettate", le parole di Gravina.

Ma non solo; Gravina ha poi spiegato: "Si tratta di una stagione atipica perchè si parte con un leggero anticipo per favorire la sosta invernale e consentire lo svolgimento del Mondiale. Dall'entusiasmo di tantissime realtà si evince che il prossimo sarà un campionato molto interessante. Ciò vuol dire che il calcio ha ancora appeal e questo vale per la A, B e C anche per il mondo dilettantistico, in cui ci sono piazze importantissime con tanta voglia di giocare e di vincere", ha concluso.