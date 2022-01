Gravina: “Troppi stranieri, pronti a nuova riforma per invertire il trend”

Le dichiarazioni del numero uno della FIGC, Gabriele Gravina: "La riforma che ho presentato prescinde dai numeri, almeno all'inizio"

"La riforma che ho presentato prescinde dai numeri, almeno all'inizio. Voglio stabilizzare il sistema, ridurre il gap economico tra i campionati, rendere più sostenibile il sistema. Per quanto riguarda i calciatori stranieri in Serie A, i numeri non sono confortanti. Uno dei miei obiettivi è invertire la tendenza per i club professionistici, agevolando gli investimenti nei vivai".

"Gli agenti sono una parte importante del sistema e non vanno di sicuro demonizzati, al contrario bisogna parlarci per trovare una soluzione di garanzia per tutti. Aspettiamo le nuove indicazioni della Fifa per poi adeguare anche il nostro regolamento. Una cosa è certa: bisogna regolare commissioni e intermediazioni per impedire che ci sia una così grande emorragia di risorse dal mondo del calcio".