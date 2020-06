Gravina: “L’algoritmo stabilisce equità della classifica. Quarantena? Mai chiesto scorciatoie, esistono norme chiare”

Parola a Gabriele Gravina.

Dal nodo legato alla quarantena, ai playoff e i playout, alla speranza di un possibile ritorno dei tifosi negli stadi. Sono diversi i temi affrontati dal numero uno della FIGC Gabriele Gravina, intervenuto nel corso della trasmissione ‘Tutti convocati’ sulle frequenze di Radio 24.

“L’algoritmo è un calcolo matematico messo a disposizione per una valutazione che tiene conto delle partite in casa e fuori, dei gol fatti e subiti, anche gli inglesi lo useranno. E’ un modo per dare un principio di equità alla classifica che deve essere ponderata nel caso di uno stop. Ma sono ottimista e credo che il campionato non dovrebbe avere grandi sussulti e arrivare fino alla fine”.

Inevitabile la parentesi relativa alla quarantena in caso di singola positività in squadra: “Il calcio non ha mai chiesto sconti o scorciatoie, esistono norme chiare che consentono di proseguire l’attività isolando un positivo continuando gli allenamenti. Sappiamo che esiste questa norma nel Dcpm, l’auspicio è che il ministro Spadafora valuti una settimana prima dell’inizio dei tornei, sulla base dell’andamento della curva epidemiologica, una nostra nuova proposta che rivaluti quella norma che crea grande ansia e preoccupazione a tutto il movimento”.

Gravina ha poi affrontato la questione relativa al possibile ritorno dei tifosi negli stadi: “Pubblico allo stadio entro il termine della stagione? E’ un auspicio, me lo auguro di cuore. Sto seguendo per altre ragioni e interessi l’evoluzione dei teatri, delle arene, delle manifestazioni culturali all’aperto. E’ impensabile che in uno stadio da 60-80mila spettatori non ci possa essere spazio per una percentuale minima con le dovute precauzioni. E’ prematuro oggi, vedremo dopo le prime giornate: mi auguro che anche così arrivi un segnale di speranza per il Paese, che ricompenserebbe tanti appassionati di calcio”.

Chiosa finale sulla prossima stagione: “Playoff/Playout? Non c’è una decisione in questo momento. La base di una bozza di programma ancora embrionale. Mi sembra che il calendario permetta lo svolgimento con partenza dal 12 settembre ma anche poco più tardi. In caso di impedimenti oggettivi, come sapete l’art. 218 del DL Rilancio consente alla FIGC di derogare alcune norme dell’ordinamento sportivo e riorganizzare la stagione”.