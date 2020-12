Gravina: “Il nuovo format non passa solo dai playoff. Tifosi allo stadio? Rispondo così”

“Prima dello scoppio della pandemia avevamo iniziato un percorso per il rilancio definitivo del calcio italiano che deve ridefinire un nuovo rapporto tra le Leghe”.

Parola di Gabriele Gravina. Il presidente della Figc, intervistato ai microfoni de ‘Il Messaggero’, è tornato a parlare delle possibili modifiche dell’attuale format della Serie A e dell’eventuale ritorno dei tifosi allo stadio. Ma non solo; di seguito, le sue dichiarazioni.

“Il calcio ha bisogno immediato di riforme? Metterò tutti intorno ad un tavolo per riprendere a discutere della riforma complessiva del sistema. Solo dopo si potrà incidere sui format del campionato. Per rendere più snella e rappresentativa la Federcalcio che verrà, è mia intenzione convocare un’assemblea straordinaria per confrontarci. Sono un grande sostenitore dei playoff, ma non possiamo ridurre tutto solo a questo. Le mie idee le proporrò nei tempi e con le modalità corrette. Quest’anno il campionato di Serie A è molto avvincente, ma bisogna interrogarsi in continuazione su come renderlo sempre più incerto e affascinante”, ha spiegato.

TIFOSI NEGLI STADI – “A gennaio il ritorno dei tifosi allo stadio? Questa è la nostra speranza. Al momento però non ho indicazioni da parte del Governo. Ogni decisione andrà condivisa e valutata in base al contenimento del virus”.

JUVENTUS-NAPOLI – “Il mio ruolo impone imparzialità e rispetto, non entro nel merino della singola decisione. Quello che posso dire è che la giustizia della Figc è amministrata da giuristi di grandissimo valore, che esercitano il loro compito scrupolosamente, con passione e dedizione, senza condizionamenti. È quantomeno irrituale che, almeno ultimamente, quasi tutte le decisioni vengano riscritte senza nemmeno consentire un nuovo giudizio”, ha concluso Gravina.