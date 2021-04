Giudice Sportivo, 29^ giornata: 2.000 euro di sanzione a Bernardeschi per simulazione contro il Torino

Dopo l’ultima giornata di Serie A, sono arrivate – come di consueto – le decisioni del Giudice Sportivo.

Ad essere stati squalificati per una giornata Alessandro Bastoni e Marcelo Brozovic dell’Inter che dunque salteranno il recupero con il Sassuolo. Un turno di stop anche per Cristante della Roma e Pedro Pereira del Crotone. Sesto giallo per Cuadrado, ammonizione e ammenda di 2.000 euro al calciatore della Juventus, Federico Bernardeschi dopo la simulazione nel derby di sabato contro il Torino.

Questo il testo del comunicato ufficiale:

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (TERZA SANZIONE)

BERNARDESCHI Federico (Juventus): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.