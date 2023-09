Genoa-Roma, probabili formazioni: Mourinho ritrova Pellegrini, c’è Malinovskyi

Le probabili formazioni della sfida tra Genoa e Roma, in programma questa sera allo stadio "Luigi Ferraris".

Seconda trasferta consecutiva della Roma che, dopo il Torino, affronta il Genoa a Marassi. Rossoblù e giallorossi si sfideranno per il posticipo serale della sesta giornata del campionato di Serie A. Calcio d'inizio fissato alle ore 20:45. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta di Lecce e in classifica sono fermi a quota 4 punti, i capitolini hanno solo un punto in più dei liguri e fino ad ora hanno ottenuto appena una vittoria nella sfida dell'Olimpico contro l'Empoli.