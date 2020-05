Genoa, Preziosi: “Giusto completare la stagione. Contratti in scadenza il 30 giugno? Servono norme chiare”

Parola ad Enrico Preziosi.

L’attesa è finita: la Serie A tornerà in campo il 20 giugno. Questo quanto stabilito questo pomeriggio durante il summit tra il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e il mondo del calcio. Una decisione importante che se da un lato fa gioire molti club del massimo campionato italiano, dall’altro crea polemiche a causa degli impegni ravvicinati relativi a recuperi e Coppa Italia, di altri. A soffermarsi sull’argomento è il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, intervenuto ai microfoni di “TeleLombardia”.

“Domani in assemblea definiremo tutto. Recuperi e Coppa Italia andranno incastrati, già ricominciare è un fatto positivo. Su eventuale nuovo stop e playoff, servono vari piani di riserva e una regolamentazione giusta, equiparando tutti i giocatori. In Lega non litighiamo sempre, ognuno ha le sue posizioni e mettere tutti insieme non è facile. Giusto che si riparta e si arrivi alla fine, anche per i meriti sportivi. Senza tifosi sarà strano, i giocatori dovranno abituarsi. Stipendi? Ho parlato oggi con i ragazzi, non c’è nessun caso. Troveremo soluzioni anche se non ne usciremo bene. Contratti il 30 giugno? Serviranno norme chiare”.