Genoa-Fiorentina, Gilardino: “Siamo un po’ corti, dovremo essere intelligenti”

Parola ad Alberto Gilardino . Il tecnico del Genoa è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match valido per la prima giornata del campionato di Serie A . Retegui e compagni affronteranno la Fiorentina di Vincenzo Italiano al Luigi Ferraris con l'obiettivo di cominciare nel migliore dei modi il massimo torneo italiano, che chiamerà i neopromossi ad una stagione che avrà come obiettivo, quello di mantenere la categoria. Di seguito, le sue parole:

“La responsabilità è mia. Per quanto riguarda la squadra, dobbiamo affrontare la partita con la stessa intelligenza tattica delle altre partite. Ci saranno momenti in cui dovremo sacrificarci nella fase difensiva, dovremo fare una partita perfetta contro di loro. La squadra è in costruzione, sono arrivati giocatori importanti nel gruppo come Martin, Thorsby, Leali. Sono arrivati De Winter, Retegui, Messias che però dovrà stare fermo per un po’ di tempo. Mi auguro di poterlo avere dopo la sosta. Sono giocatori che danno gioventù, freschezza qualità e fisicità all'interno di un gruppo ben rodato. Per domani siamo un po' corti a livello numerico, abbiamo dei giocatori da valutare come Melegoni e Vogliacco. Gli altri stanno tutti bene".