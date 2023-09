Frosinone-Fiorentina, probabili formazioni: c’è Cheddira, Parisi e Sottil dal 1′

Per l'occasione, Eusebio Di Francesco non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno la gara, infatti, Gelli , Harroui , Kaio Jorge , Kalaj e Lirola . Italiano , invece, dovrà fare a meno di Castrovilli , Mina e Pierozzi , oltre a Dodo , che nella mattinata di ieri è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il calciatore farà rientro a Firenze nei prossimi giorni per iniziare il percorso riabilitativo stabilito.

Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-3-3 e sul 4-2-3-1. Due dubbi per Italiano, con Parisi che potrebbe far rifiatare Biraghi, mentre in attacco giocherà uno tra Sottil e Brekalo. Pochi grattacapi per Di Francesco: in attacco pronti Cheddira e Soulé con Caso che sembra favorito su Baez per completare il tridente.