Fiorentina-Udinese, Iachini: “Partiti forte, ma avvio di stagione sfortunato. Callejon? Si sta adattando, Quarta…”

La Fiorentina torna a vincere al “Franchi”.

3-2: è questo il risultato della sfida tra Fiorentina e Udinese andata in scena questo pomeriggio e valido per la quinta giornata di Serie A. Un successo importante che permette ai gigliati di archiviare definitivamente il ko casalingo contro la Samp e lo scialbo pareggio maturato contro lo Spezia. Lo sa bene Giuseppe Iachini che, intervenuto in conferenza stampa, ha commentato la prova offerta dai suoi nel post gara.

“Stiamo raccogliendo i frutti del nostro lavoro, un centrocampista come Castrovilli deve giocare sempre come oggi, inserirsi in area, tirare in porta, andare con cattiveria. Ci tenevamo a dare un bel regalo al presidente per i 45 anni di matrimonio e abbiamo fatto tutti bene, non solo i nuovi, Callejon si sta adattando, la seconda punta la faceva al Real, adesso lo sto inserendo nella nostra tattica, arriverà al top. Quarta ha fatto il suo, si sta ambientando e mi è piaciuto. Mi dispiace solo per l’infortunio di Pezzella, siamo stati un po’ sfortunati in questo avvio di campionato. Alle prime due partite abbiamo fatto bene, poi abbiamo perso un po’ di pezzi. Recuperiamo alcuni giocatori, lavoriamo tutti insieme e potremo dire la nostra”.

“Qualche timore dopo il gol di Okaka? Io no – ha ammesso Iachini – ma per i ragazzi inconsciamente era una partita difficile, li ho visti tesi, siamo però partiti forte, siamo andati sul 2-0, quindi ci riconosciamo in certe situazioni e movimenti, dobbiamo solo far più attenzione difensivamente parlando”.