Fiorentina-Udinese, Gotti: “Tre tiri e tre gol subiti. Difesa? Troppi errori evitabili”

L’Udinese crolla al “Franchi”.

Nuovo ko per l’Udinese che non riesce a rialzare la testa nella sfida andata in scena questo pomeriggio al “Franchi” contro la Fiorentina di Giuseppe Iachini. Inutile la doppietta di Okaka: la viola torna alla vittoria dopo un mese. Una sconfitta commentata al triplice fischio dall’allenatore bianconero Luca Gotti, intervenuto in conferenza stampa a margine della gara.

“Dietro siamo stati disattenti, con errori evitabili a fronte di questo il nostro portiere in questa partita non ha fatto una parata. Tre tiri tre gol come purtroppo ci sta capitando spesso, non ci sta girando neanche bene. Credo che i giocatori vadano fatti giocare nelle posizioni di campo loro congeniali quando stanno bene e che in virtù di questo bisogna trovare degli equilibri. Questa non è una cosa che si inventa, non è che mi posso alzare la mattina pensando di fare il 5-5-5. Le impressioni da questa partita è che potevamo fare risultato, dopo il 2-0 ho visto una buona squadra già nel primo tempo, non solo col cambio modulo. Infortuni? La Coppa Italia mi permetterà di far fare ad alcuni giocatori meno utilizzati i novanta minuti che servono”