Fiorentina-Torino, Italiano: “2023 incredibile. Siamo meno belli ma vinciamo”

"È stato un 2023 incredibile, 64 partite giocate, ci siamo tolti grandi soddisfazioni e siamo orgogliosi di com'è andato. Lo chiudiamo con una vittoria sofferta, il gol forse ci premia per non aver mollato, questa squadra ultimamente vince anche partite risicate. Ci godiamo questa classifica. Terza vittoria di fila per 1-0? Subivamo tanti gol con tanti uomini che stavano lontani dal pericolo, ora tutti ripiegano e abbiamo questa classifica. Stiamo diventando una squadra concreta e cinica. Siamo meno belli, ma si può vincere anche così e ci teniamo questi punti, la classifica è straordinaria. Lanci lunghi su Kouame? Ci permette di entrare dentro la difesa avversaria, è una soluzione in più. Non perdiamo da tanto tempo e questo ci permette di allenarci meglio, tutti si applicano difendendo e attaccando al massimo. Vincere è bello, vedere la gente festeggiare altrettanto, questo deve essere la nostra benzina. Obiettivi? Dopo quanto accaduto l'anno scorso vogliamo arrivare il più fondo possibile alle competizioni. C'è la Supercoppa, vogliamo restare in questa parte di classifica a lungo, abbiamo i quarti di Coppa Italia e poi la Conference. Quest'anno, come lo scorso, non abbiamo programmato niente e vediamo dove arriviamo".