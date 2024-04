Fiorentina-Sassuolo, probabili formazioni: dubbio Thorstvedt, Belotti dal 1′

La sfida valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A è in programma alle 20:45 al "Franchi".

Mediagol ⚽️ 28 aprile 2024 (modifica il 28 aprile 2024 | 13:31)

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "Artemio Franchi". Alle ore 20:45, fra le mura amiche, la Fiorentina ospiterà il Sassuolo nel match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. Se i padroni di casa cercano il riscatto dopo l'eliminazione in semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta, la squadra di Davide Ballardini è obbligata ad ottenere un risultato positivo, con la zona salvezza distante ben cinque punti.

I viola, che lo scorso weekend hanno ritrovato la vittoria dopo aver ottenuto appena due punti nelle precedenti quattro giornale, con una gara ancora da recuperare, possono ancora sperare in un piazzamento europeo. Sono quarantasette i punti conquistati fin qui dalla Fiorentina, che occupa il nono posto in classifica. Uno score frutto di tredici successi, otto pareggi ed undici sconfitte; quarantacinque le reti siglate in trentadue partite, trentasei i gol subiti. Il Sassuolo, che nelle ultime cinque gare ha ottenuto solo tre pareggi, perdendo contro Roma e Lecce, occupa - invece - il penultimo posto in classifica a quota ventisei punti. Frutto di sei vittorie, otto pareggi e ben diciannove ko, con trentanove gol all'attivo e la seconda difesa più battuta nel torneo con sessantacinque reti al passivo.

L'ultimo precedente in campionato tra le due compagini risale allo scorso 6 gennaio, con la vittoria conquistata dal Sassuolo per 1-0 al "Mapei Stadium" grazie alla rete siglata da Andrea Pinamonti. Intanto, al cospetto della formazione guidata da Vincenzo Italiano, Ballardini non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, nel dettaglio, Berardi, Defrel, Lipani, Pedersen e Castillejo, oltre allo squalificato Laurienté. Restano da valutare le condizioni di Thorstvedt che non è al meglio e potrebbe lasciare posto inizialmente a Boloca. Mentre il tecnico della Fiorentina ha recuperato Gonzalez, Belotti, Beltran e Bonaventura, ma li gestirà anche in questa gara. Fuori dai convocati Mandragora e Nzola. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-2-3-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI — FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Milenkovic, Biraghi; Lopez, Duncan; Ikonè, Beltran, Sottil; Belotti. Allenatore: Italiano.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Viti; Henrique, Thorstvedt; Ceide, Bajrami, Volpato; Pinamonti. Allenatore: Ballardini.

DOVE VEDERE FIORENTINA-SASSUOLO IN TV — La sfida Fiorentina-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Dazn.