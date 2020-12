Fiorentina-Sassuolo, De Zerbi: “Avremmo meritato 3 punti. Arbitraggio? Gestione della gara poco serena, quel fallo su Locatelli…”

Non vanno oltre il pari Fiorentina e Sassuolo.

Termina con il risultato di 1-1 il match tra Fiorentina e Sassuolo andato in scena questa sera al “Franchi”. l neroverdi trovano il vantaggio con Traore, ma un rigore di Vlahovic salva la viola al 35°. Una sfida analizzata dal tecnico Roberto De Zerbi, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Stiamo crescendo nella condizione: la squadra oggi stava molto meglio come brillantezza, velocità e forza – riporta Firenzeviola.it – Abbiamo avuto tre rientri importantissimi. Andiamo via solo con un punto ma ne avremmo meritati tre ma il fatto di esserci ritrovati nel nostro stile e dna è importante. Tante volte questo è più importante dei punti perché acquisisci autostima. Mancato il colpo del ko? Il rigore è stato un’ingenuità ma c’era fallo su Locatelli in occasione del rigore viola. Abbiamo sofferto il giusto, tranne la traversa di Ribery. Noi potevamo far meglio nell’andare ad attaccare la porta, però al di là dei due punti sfiorati son contento della gara. L’arbitraggio? Alcuni gialli non mi sono piaciuti: la partita si poteva gestire con maggiore serenità”.