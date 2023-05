Fiorentina-Roma, probabili formazioni: maxi turnover per Mourinho, Cerofolini dal 1′

E' tutto pronto per la sfida che vedrà protagoniste due delle tre finaliste italiane in Europa. Alle ore 18:00, allo Stadio "Artemio Franchi", la Fiorentina ospiterà la Roma di José Mourinho in occasione del match valevole per la trentasettesima giornata di Serie A. I giallorossi arrivano alla sfida reduci da tre pareggi di fila ottenuti tra campionato e coppa contro Bologna, Bayer Leverkusen e Salernitana. Con la testa rivolta inevitabilmente alla finale di Europa League contro il Siviglia, in programma mercoledì 31 maggio alla "Puskas Arena" di Budapest. I viola, invece, torneranno in campo tre giorni dopo la sconfitta rimediata in finale di Coppa Italia contro l'Inter di Simone Inzaghi.