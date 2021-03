Fiorentina-Roma, Fonseca: “Cambiamo strategia, ma mai indentità. Mayoral? Niente turnover, Kumbulla e Smalling pronti”

Archiviata la sconfitta con il Milan, la Roma si prepara a tornare in campo per affrontare la Fiorentina. Obiettivo: tornare alla vittoria per non perdere il treno Champions League. A presentare la sfida di domani sera allo stadio “Franchi” il tecnico giallorosso, Paulo Fonseca, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Tutte le squadre hanno identità. Guardiamo le squadre più forti: ci sono 7 squadre che vogliono arrivare nei primi 4 posti. Tutti hanno identità? Tutti cambiano le intenzioni di giocare? Non mi sembra. Milan, Lazio, Napoli, Atalanta, Juventus giocano sempre nello stesso modo. Quello che cambia è la strategia in ogni partita. Posso fare un esempio: siamo una squadra che normalmente pressa alto. Contro il Milan non lo abbiamo fatto, è la strategia ma l’identità non cambia”.

Fonseca si è poi soffermato sui singoli: “Kumbulla e Smalling sono pronti? I numeri dicono questo, la squadra ha sofferto più di quanto vogliamo. Dobbiamo capire però una cosa, vediamo l’ultima partita. Quante volte il Milan ha creato pericoli? Noi siamo stati sempre equilibrati. Siamo noi a crearci problemi, facendo errori. Non è un problema organizzativo, ma di decisione o di perdere palloni in fase di costruzione. Noi dobbiamo capire se la squadra ha pressione e può giocare o no. Con il Milan non avevamo la loro pressione, ma abbiamo sbagliato. Stiamo lavorando per capire meglio questi momenti. Kumbulla è pronto per giocare e giocherà, Smalling sarà convocato”

Farà turn over con Mayoral? “No, giocherà domani. E’ vero che abbiamo avuto tante partite, ma il problema è che con tanti problemi con i difensori è difficile gestire gli altri come Mancini, Cristante, Karsdorp e Spinazzola. In questa gara cambieremo due o tre giocatori. In porta giocherà Pau Lopez”.