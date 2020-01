Fiorentina, Pupo sta con Commisso: “Nuovo stadio? È un uomo tosto, troverà la giusta soluzione”

La Fiorentina vuole e deve rialzare la testa dopo una prima parte di stagione poco convincente.

I Viola sono reduci da un momento particolarmente negativo nonostante, con l’approdo in panchina di Beppe Iachini, sia arrivata una buona prestazione e un buon punto in casa del Bologna. Uno dei tifosi più accaniti della compagine viola è senza dubbio il cantante Pupo (Enzo Ghinazzi) che ha rilasciato un’intervista all’edizione odierna de ‘Il Corriere Fiorentino‘. Il noto artista al momento ha appeso le corde vocali al chiodo e sta conducendo insieme a Wanda Nara e Alfonso Signorini il Grande Fratello Vip 4.

“Sono vicino al presidente, conosco il sistema americano e non fatico a credere che il suo morale oggi sia basso. In America stanno inasprendo le regole per l’accoglienza, ma per la costruzione di nuove strutture è diverso. I cittadini desiderosi di investire vengono aiutati, da noi è diverso e questo non succede. Oggi Rocco, come già i Della Valle al loro tempo, ci sta provando. Lui ha un’altra visione ma si sta rendendo conto delle difficoltà. Commisso? Lo conosco dal 1978 quando lui gestiva i locali dove io facevo i concerti. È un uomo tosto, ostinato. Soprattutto ha grandi valori e non si ferma davanti agli ostacoli. Li supera. Non si arrenderà, certamente queste fastidiose vicende per ora gli hanno causato delusione. La Fiorentina è la mia squadra del cuore e sono sicuro che Rocco troverà col Comune una soluzione”.